Соболенко зажигательно станцевала после победы над Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко зажигательно станцевала после дебютного выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Пресс-служба «Ролан Гаррос» создала традицию, согласно которой просит победителей матчей танцевать на камеру. У Соболенко это зачастую получается эффектнее всех.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5). До этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд.

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Кори Гауфф (США).