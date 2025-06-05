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Соболенко зажигательно станцевала после победы над Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Соболенко зажигательно станцевала после победы над Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко зажигательно станцевала после дебютного выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Пресс-служба «Ролан Гаррос» создала традицию, согласно которой просит победителей матчей танцевать на камеру. У Соболенко это зачастую получается эффектнее всех.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5). До этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Кори Гауфф (США).

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