Кори Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025, разгромив Лоис Буассон

Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

В полуфинале 21-летняя Гауфф (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 361-ю ракетку мира из Франции, сенсацию турнира Лоис Буассон (WC).

Встреча теннисисток продлилась 1 час 12 минут. В её рамках Гауфф ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Буассон ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.

Отметим, что Гауфф, в отличие от Соболенко, уже играла в финале «Ролан Гаррос». Это произошло в 2022 году, тогда юная американка уступила именно Швёнтек.