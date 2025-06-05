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Кори Гауфф – Лоис Буассон, результат матча 5 июня 2025 года, счет 2:0, полуфинал «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025, разгромив Лоис Буассон
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Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 18:55 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В полуфинале 21-летняя Гауфф (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 361-ю ракетку мира из Франции, сенсацию турнира Лоис Буассон (WC).

Встреча теннисисток продлилась 1 час 12 минут. В её рамках Гауфф ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Буассон ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.

Отметим, что Гауфф, в отличие от Соболенко, уже играла в финале «Ролан Гаррос». Это произошло в 2022 году, тогда юная американка уступила именно Швёнтек.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
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