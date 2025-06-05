1-я и 2-я ракетки мира у женщин сыграют в финале ТБШ впервые с Australian Open — 2018

Впервые с Открытого чемпионата Австралии 2018 года в финале турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде встретятся первая и вторая ракетки мира.

Сегодня второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф обыграла француженку Лоис Буассон (6:1, 6:2) и вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025. Ранее первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одолела Игу Швёнтек из Польши в полуфинале турнира. Таким образом, в финале сыграют две лучшие теннисистки мирового рейтинга.

Последний раз первая и вторая ракетки мира встречались в финале турнира «Большого шлема» на Australian Open — 2018, когда второй номер рейтинга Каролин Возняцки одолела первую ракетку мира Симону Халеп.

На «Ролан Гаррос» лучшие теннисистки рейтинга в последний раз встречались в финале 2013 года. На том турнире Серена Уильямс (1-й номер) победила Марию Шарапову (2).