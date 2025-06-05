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Определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2025

Определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2025
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Стало известно, кто в 2025 году поборется за звание победительницы Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. В финале сойдутся трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чемпионка US Open — 2023, второй номер мирового рейтинга американка Кори Гауфф.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025, женщины. Финал:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 2).

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч Соболенко и Гауфф пройдёт в субботу, 7 июня.

В прошлом году «Ролан Гаррос» у женщин выиграла полька Ига Швёнтек (третий год подряд). В текущем розыгрыше Ига потерпела поражение от Соболенко в полуфинале.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (ж)
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