Гауфф повторила достижение Серены Уильямс, Навратиловой и Эверт, выйдя в финал «РГ» — 2025

Вторая ракетка мира Кори Гауфф стала четвёртой теннисисткой из США в Открытой эре, которая несколько раз выходила в финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Сегодня второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф обыграла француженку Лоис Буассон (6:1, 6:2) и вышла в финал «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере. В первом для себя финале 2022 года Гауфф уступила Иге Швёнтек.

Ранее минимум два раза в финал «Ролан Гаррос» среди теннисисток из США выходили только Крис Эверт, Мартина Навратилова и Серена Уильямс.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.