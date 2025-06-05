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Гауфф повторила достижение Серены Уильямс, Навратиловой и Эверт, выйдя в финал «РГ» — 2025

Гауфф повторила достижение Серены Уильямс, Навратиловой и Эверт, выйдя в финал «РГ» — 2025
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Вторая ракетка мира Кори Гауфф стала четвёртой теннисисткой из США в Открытой эре, которая несколько раз выходила в финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Сегодня второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф обыграла француженку Лоис Буассон (6:1, 6:2) и вышла в финал «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере. В первом для себя финале 2022 года Гауфф уступила Иге Швёнтек.

Ранее минимум два раза в финал «Ролан Гаррос» среди теннисисток из США выходили только Крис Эверт, Мартина Навратилова и Серена Уильямс.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.

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