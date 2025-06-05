Соболенко: выиграть у Швёнтек сет под ноль на грунте — это что-то из области фантастики

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в дебютный финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5). До этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд.

«Я в восторге. Это был невероятный матч. Очень сложный в начале. Я очень рада, что нашла свою подачу. Третий сет… О боже… Выиграть сет у Иги со счётом 6:0 на грунте… Это что-то из области фантастики. Сейчас я очень счастлива. Но работа ещё не закончена. Постараюсь показать свой лучший теннис и боевой дух в субботу», — сказала Соболенко в интервью медиаслужбе «Ролан Гаррос».