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Соболенко: выиграть у Швёнтек сет под ноль на грунте — это что-то из области фантастики

Соболенко: выиграть у Швёнтек сет под ноль на грунте — это что-то из области фантастики
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в дебютный финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5). До этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я в восторге. Это был невероятный матч. Очень сложный в начале. Я очень рада, что нашла свою подачу. Третий сет… О боже… Выиграть сет у Иги со счётом 6:0 на грунте… Это что-то из области фантастики. Сейчас я очень счастлива. Но работа ещё не закончена. Постараюсь показать свой лучший теннис и боевой дух в субботу», — сказала Соболенко в интервью медиаслужбе «Ролан Гаррос».

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