Лоис Буассон станет первой ракеткой Франции по итогам «Ролан Гаррос»

Лоис Буассон станет самой высокорейтинговой теннисисткой Франции по итогам «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня 22-летняя Буассон в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла второй ракетке мира Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6. Француженка на момент начала турнира находилась на 361-м месте в рейтинге WTA и попала в основную сетку турнира, получив уайлд-кард.

В обновлённом женском мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» Буассон поднимется на 296 мест, переместится на 65-ю строчку и станет первой ракеткой Франции.

По ходу Открытого чемпионата Франции Буассон обыграла Элисе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакемо, Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.