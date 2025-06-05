Ига Швёнтек опустится на седьмую строчку мирового рейтинга после «Ролан Гаррос» — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек опустится с пятой на седьмую строчку рейтинга WTA после «Ролан Гаррос» — 2025. Эта позиция станет для неё худшей с 2020 года.

Швёнтек смогла защитить только 780 очков из 2000 на «Ролан Гаррос» — 2025. Чемпионка 2024 года дошла до полуфинала, где со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6 проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко (1).

Отметим, что на пятое место мирового рейтинга поднимется олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь.

Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд. Соболенко завершила эту выдающуюся серию.