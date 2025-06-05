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Ига Швёнтек опустится на седьмую строчку мирового рейтинга после «Ролан Гаррос» — 2025

Ига Швёнтек опустится на седьмую строчку мирового рейтинга после «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек опустится с пятой на седьмую строчку рейтинга WTA после «Ролан Гаррос» — 2025. Эта позиция станет для неё худшей с 2020 года.

Швёнтек смогла защитить только 780 очков из 2000 на «Ролан Гаррос» — 2025. Чемпионка 2024 года дошла до полуфинала, где со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6 проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко (1).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Отметим, что на пятое место мирового рейтинга поднимется олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь.

Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд. Соболенко завершила эту выдающуюся серию.

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