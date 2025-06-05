Ига Швёнтек обвинила судью в предвзятости после поражения от Соболенко на «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек заявила о предвзятости со стороны судьи (Кадера Нуни) её полуфинального матча с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025. Швёнтек этот матч проиграла со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6.

«Он спускался, чтобы проверить все отметины от мяча, когда этого хотела Арина, даже когда разрыв между нами был большим. А когда я этого хотела, он пытался убедить меня, что в этом нет смысла, и он знает, что мяч не попал. Я сама пошла посмотреть на метку и увидела, что она снаружи. Я хотела, чтобы он сам спустился и проверил, но он не стал этого делать. Это казалось мне несправедливым, если учесть, что он спускался каждый раз, когда Арина просила его об этом. Я не понимаю этого, но, кажется, мне всё равно», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.