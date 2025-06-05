Швёнтек прокомментировала поражение от Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Чемпионка последних трёх лет на этом турнире со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6 проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко (1).

«Она с самого начала задала высочайший темп. Она играла максимально быстро, максимально мощно, часто рискуя. Трудно было даже розыгрыш завязать. В какой-то момент у меня начало это получаться, игра изменилась, появились не просто подача — один удар, подача — один удар, у меня немного получалось выстраивать розыгрыши. Но в третьем сете всё вернулось обратно», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.