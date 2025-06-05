Джокович лично поздравил Соболенко с выходом в финал «Ролан Гаррос» — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович лично поздравил трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко с выходом в дебютный финал «Ролан Гаррос».
Джокович отбил «пять» и обнял Соболенко в фитнес-центре спортсменов, когда она заминалась после матча.
Фото: скриншот из видео пресс-службы «Ролан Гаррос»
Фото: скриншот из видео пресс-службы «Ролан Гаррос»
Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5). До этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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