Швёнтек высказалась о том, что Соболенко прервала её серию из 26 побед на «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о завершении её выдающейся победной серии на «Ролан Гаррос».
— Здесь у вас была невероятно длинная победная серия. 26 матчей. Такое редко удаётся на крупных турнирах. Теперь, когда эта серия закончилась, насколько вы горды, оглядываясь на то, что вам удалось сделать здесь?
— Да, мне нравится здесь играть. Конечно, я счастлива, что мне удалось провести здесь столько замечательных турниров. Даже этот. Чувствую, что играла лучше, чем несколько недель назад. Так что я просто счастлива, что у меня есть это место, куда я могу возвращаться каждый год, просто постараюсь подтолкнуть себя вперёд в будущем, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Сегодня, 5 июня, в полуфинале «РГ» белоруска Арина Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5). До этого момента Ига не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года (1457 дней). Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
- 5 июня 2025
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:18
-
19:17
-
19:08
-
19:03
-
19:01
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:16