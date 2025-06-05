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Швёнтек высказалась о том, что Соболенко прервала её серию из 26 побед на «Ролан Гаррос»

Швёнтек высказалась о том, что Соболенко прервала её серию из 26 побед на «Ролан Гаррос»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о завершении её выдающейся победной серии на «Ролан Гаррос».

— Здесь у вас была невероятно длинная победная серия. 26 матчей. Такое редко удаётся на крупных турнирах. Теперь, когда эта серия закончилась, насколько вы горды, оглядываясь на то, что вам удалось сделать здесь?
— Да, мне нравится здесь играть. Конечно, я счастлива, что мне удалось провести здесь столько замечательных турниров. Даже этот. Чувствую, что играла лучше, чем несколько недель назад. Так что я просто счастлива, что у меня есть это место, куда я могу возвращаться каждый год, просто постараюсь подтолкнуть себя вперёд в будущем, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «РГ» белоруска Арина Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5). До этого момента Ига не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года (1457 дней). Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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