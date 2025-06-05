Швёнтек высказалась о том, что Соболенко прервала её серию из 26 побед на «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о завершении её выдающейся победной серии на «Ролан Гаррос».

— Здесь у вас была невероятно длинная победная серия. 26 матчей. Такое редко удаётся на крупных турнирах. Теперь, когда эта серия закончилась, насколько вы горды, оглядываясь на то, что вам удалось сделать здесь?

— Да, мне нравится здесь играть. Конечно, я счастлива, что мне удалось провести здесь столько замечательных турниров. Даже этот. Чувствую, что играла лучше, чем несколько недель назад. Так что я просто счастлива, что у меня есть это место, куда я могу возвращаться каждый год, просто постараюсь подтолкнуть себя вперёд в будущем, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «РГ» белоруска Арина Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5). До этого момента Ига не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года (1457 дней). Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.