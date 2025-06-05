«Я их понимаю». Соболенко — о том, что на её матче со Швёнтек были свободные места

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отреагировала на информацию о том, что на её матче с полькой Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 были свободные места на трибунах. Арина обыграла Игу со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал грунтового мэйджора.
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— Поздравляю! Первоклассный полуфинальный матч здесь, на «Ролан Гаррос». Вас удивило, что сегодня были пустые места на трибунах?
— Пустые места?!
— Да.
— Я не знала. Атмосфера была фантастической, публика поддерживала нас обеих. Я не заметила пустых мест. Думаю, некоторые люди ушли после второго сета… Я их понимаю, потому что не знаю, как им удаётся сидеть так долго! Надеюсь, на финале стадион будет полон, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 5 июня 2025
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