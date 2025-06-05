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Соболенко — о танцевальном батле с Джоковичем: надо запретить сербам голосовать за Новака!

Соболенко — о танцевальном батле с Джоковичем: надо запретить сербам голосовать за Новака!
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о том, что вступила в шуточное соревнование с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем по лайкам от фанатов за танцы на «Ролан Гаррос» — 2025.

Пресс-служба «Ролан Гаррос» создала традицию, согласно которой просит победителей матчей танцевать на камеру. Джокович после выхода в четвертьфинал турнира спародировал манеру белоруски позировать на камеру, и Арина ответила ему.

— У меня такое чувство, что вы с Новаком [Джоковичем] участвуете в настоящей битве в социальных сетях! Как думаете, кто победит?
— Ну, знаете, я заинтригована тем, что произойдёт дальше. Но не знаю, нужно будет задать вопрос в соцсетях, чтобы узнать, кто победит: Арина или Новак? Мы посмотрим! Он, вероятно, собирается сделать ещё один пост. В социальных сетях много сербов, так что я, вероятно, проиграю. Мы должны провести всемирный опрос, запретив сербам выбирать Новака! — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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