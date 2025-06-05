Кузнецова — о Буассон: уровень Мирры для меня был явно выше, чем у этой девочки

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова считает, что Мирра Андреева проиграла Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 из-за давления французской публики.

В среду, 4 июня, Андреева, занимающая шестую строчку мирового рейтинга, проиграла 361-й ракетке Лоис Буассон из Франции в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Сегодня Буассон разгромно проиграла американке Кори Гауфф в матче за выход в финал — 1:6, 2:6.

«Конечно, не могу не прокомментировать поражение Мирочки Андреевой от француженки. Мы ещё раз убедились, насколько сильно может влиять публика на спортсменов. Я ужинала после матча Мирры с одним французом, приятелем, и даже он, поклонник тенниса, признал, что так вести себя нельзя. Что публика вела себя некорректно — это понятно, но в этом и заключается высший уровень профессионализма: уметь справляться с такими ситуациями, с внешним давлением.

Я искренне верю — и даже знаю, — что Мирра научится этому. Она не позволит публике на себя влиять. Потому что уровень Мирры для меня был явно выше, чем у этой девочки. Да, француженка играла неплохо, но её уровень вырос в разы именно благодаря поддержке публики. Причём такой, которая болела, мягко говоря, некрасиво. Понятно, им хотелось, чтобы выиграла своя, наконец-то кто-то из французов, но всё же.

Мирра — красотка. Когда начинала матч, я не верила, что всё может выровняться в другую сторону. Но буквально два мяча надломили её, и, к сожалению, матч перевернулся. Потом Мирра занервничала, стала делать ошибки, которых обычно не допускает. Но это — опыт. Ей всего 18 лет, и я верю в её будущее. Мы все верим.

Мы немного поговорили после матча. И, на мой взгляд, Мирра — очень одарённая спортсменка. Я верю в неё. Уверена, что она ещё будет побеждать, блистать, подниматься на Олимп славы. Это поражение — просто этап. Надо его пережить, извлечь максимум и двигаться дальше, не повторяя ошибок. Я уверена, что Мирра справится.

Такие болезненные поражения, к сожалению, случаются в теннисе. Но они порой дают даже больше, чем победы. Поэтому я искренне желаю Мирре только лучшего. Пусть из этого матча она возьмёт только полезное — и вперёд, к большему.

Больно бывает, когда ты действительно хочешь и когда у тебя есть все шансы. Но именно через такую боль приходят сила и мудрость», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.