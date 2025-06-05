Буассон — о разгроме от Гауфф на «Ролан Гаррос»: это было просто слишком тяжело для меня

Французская теннисистка Лоис Буассон рассказала, что ей было очень тяжело играть против Кори Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня 361-я ракетка мира Буассон разгромно проиграла американке Кори Гауфф в матче за выход в финал — 1:6, 2:6. Гауфф поспорит за титул с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек.

«Сегодня я понимала, что бегаю по всему корту, поэтому было очень тяжело. Чувствовала себя хорошо в начале матча, но, очевидно, мне пришлось сразу же активно играть, поэтому было сложно. Однако сегодня у меня не было никаких особых физических проблем.

Каждую неделю мы играем на новых турнирах, многое может произойти. И в этом смысле мы должны стараться мыслить позитивно каждую неделю, чтобы обрести уверенность в себе. Эта неделя была очень хорошей для меня, не могу сказать иначе. За исключением сегодняшнего матча, который был не совсем положительным, турнир в целом был очень хорошим, и даже сегодня всё позитивно, хотя поражение разочаровывает. Это было просто слишком тяжело для меня. У меня никогда не было такой напряжённой недели как физически, так и эмоционально. Поэтому я думаю, что очень важно выделить время на восстановление», — приводит слова Буассон с пресс-конференции Punto de Break.