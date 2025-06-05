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Гауфф назвала Буассон одной из лучших теннисисток по игре на грунте

Гауфф назвала Буассон одной из лучших теннисисток по игре на грунте
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Вторая ракетка мира Кори Гауфф после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 назвала 361-ю ракетку мира Лоис Буассон одной из лучших теннисисток по игре на грунте.

Сегодня Гауфф разгромила Буассон в матче за выход в финал «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. Американка поспорит за титул с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек.

«Она — одна из лучших теннисисток, которых я видела на грунте, и у неё большое будущее. Я впервые играла против француженки на «Ролан Гаррос», так что была морально готова к матчу. Я постаралась отбросить всё, что было вне моего контроля», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.

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