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Соболенко: всю жизнь говорили, что грунт — не моё. Теперь могу обыграть на нём кого угодно

Соболенко: всю жизнь говорили, что грунт — не моё. Теперь могу обыграть на нём кого угодно
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, какое значение придаёт выходу в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

— Что для вас будет значить первая победа не на хардовом турнире «Большого шлема»?
— Это будет значить всё для меня и моей команды. Почти всю мою жизнь мне говорили, что грунт не моё покрытие. В прошлом у меня не было никакой уверенности в игре. Я не знаю, сколько лет прошло, у нас получилось так сильно развить мою игру. Теперь она есть, и теперь я чувствую, что могу обыгрывать кого угодно. Ради грунта я поработала над скоростью, над физикой, над вращениями, над вариативностью — это мне очень помогло. Теперь могу выходить вперёд, могу защищаться на задней линии.

Если я сумею завоевать этот трофей, это будет иметь огромное значение для нас. Я готова выйти в финал и бороться за каждое очко. Отдам всё, что у меня есть, чтобы одержать победу, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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