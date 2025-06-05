361-я ракетка мира Буассон рассказала, что изменится в её жизни после полуфинала «РГ»

Французская теннисистка Лоис Буассон рассказала, что изменит свой соревновательный график на сезон после выступления на «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня 361-я ракетка мира Буассон разгромно проиграла американке Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 1:6, 2:6. По итогам турнира 22-летняя Буассон переместится в рейтинге на 65-е место и станет первой ракеткой Франции.

«Мой график изменится. Если учесть мой новый рейтинг, рабочий режим не будет таким, как я изначально планировала. Но на данный момент не собираюсь вносить никаких других конкретных изменений, поскольку я думаю, что если я здесь сегодня, то это потому, что всё идёт хорошо, и я не вижу смысла что-то менять», — приводит слова Буассон с пресс-конференции Punto de Break.