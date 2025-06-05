Ига Швёнтек высказалась о «баранке» от Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила, почему отдала третий сет матча с Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 0:6. Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье.

— Что случилось в третьем сете? Второй вы провели очень мощно, но в начале третьего что-то резко изменилось.

— Помню, например, что несколько раз ошиблась слева, когда она сделала первый брейк. Она очень хорошо подавала. Я вроде бы подавала так же, но она читала мою подачу намного лучше. А ещё — честно говоря, не знаю. Думаю, мой уровень просел, а она снова заиграла очень мощно, как в первом сете. Я не смогла правильно на это отреагировать, вернуться в матч, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.