Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек высказалась о «баранке» от Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025

Ига Швёнтек высказалась о «баранке» от Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила, почему отдала третий сет матча с Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 0:6. Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Что случилось в третьем сете? Второй вы провели очень мощно, но в начале третьего что-то резко изменилось.
— Помню, например, что несколько раз ошиблась слева, когда она сделала первый брейк. Она очень хорошо подавала. Я вроде бы подавала так же, но она читала мою подачу намного лучше. А ещё — честно говоря, не знаю. Думаю, мой уровень просел, а она снова заиграла очень мощно, как в первом сете. Я не смогла правильно на это отреагировать, вернуться в матч, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Материалы по теме
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android