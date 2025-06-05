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«Вся Франция будет следить за ней». Гауфф дала совет Буассон после полуфинала «РГ»

«Вся Франция будет следить за ней». Гауфф дала совет Буассон после полуфинала «РГ»
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Вторая ракетка мира Кори Гауфф дала совет французской теннисистке Лоис Буассон, которую обыграла в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня Гауфф разгромила Буассон в матче за выход в финал «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. По итогам турнира 22-летняя Буассон, занимающая 361-е место в рейтинге WTA, переместится на 65-е место и станет первой ракеткой Франции.

«Её положение особенно сложно, ведь вряд ли во Франции много игроков, которые достигли таких результатов в последние годы, поэтому я думаю, что вся страна будет следить за ней. Мой главный совет — оставаться верным себе и держать своих людей вокруг себя, прислушиваться к тому, чего они ожидают от вас, а не к тому, чего ожидают от вас СМИ или внешние аналитики. Это будут странные несколько месяцев для неё, но я думаю, что чем больше это будет продолжаться, тем больше вы привыкнете к этому», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.

Гауфф поспорит за титул «Ролан Гаррос» с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек.

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