Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф: в моём первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала игры

Гауфф: в моём первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала игры
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как будет настраиваться на финал «Ролан Гаррос» — 2025 против Арины Соболенко.

Сегодня Гауфф разгромила француженку Лоис Буассон в матче за выход в финал «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. Американка поспорит за титул с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек. В финале 2022 года Гауфф проиграла Швёнтек в двух сетах.

«В моем первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала матча. Теперь у меня гораздо больше уверенности, так как я уже играла в финале турниров «Большого шлема» и хорошо выступала. В субботу я выложусь по полной и постараюсь быть максимально спокойной и расслабленной. Что бы ни случилось, я знаю, что выложусь по полной.

Давление перед финалом? Я понимаю, насколько это незначительно. В жизни каждого человека случаются гораздо более важные вещи, чем поражение в финале. И я также понимаю, что многие игроки хотели бы оказаться в моём положении. Я уверена, что есть сотни игроков, которые сделали бы всё ради победы или поражения в финале. Просто осознание этого заставляет меня понять, как мне повезло оказаться в таком положении», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.

Материалы по теме
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале
Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android