Гауфф: в моём первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала игры

Вторая ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как будет настраиваться на финал «Ролан Гаррос» — 2025 против Арины Соболенко.

Сегодня Гауфф разгромила француженку Лоис Буассон в матче за выход в финал «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. Американка поспорит за титул с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек. В финале 2022 года Гауфф проиграла Швёнтек в двух сетах.

«В моем первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала матча. Теперь у меня гораздо больше уверенности, так как я уже играла в финале турниров «Большого шлема» и хорошо выступала. В субботу я выложусь по полной и постараюсь быть максимально спокойной и расслабленной. Что бы ни случилось, я знаю, что выложусь по полной.

Давление перед финалом? Я понимаю, насколько это незначительно. В жизни каждого человека случаются гораздо более важные вещи, чем поражение в финале. И я также понимаю, что многие игроки хотели бы оказаться в моём положении. Я уверена, что есть сотни игроков, которые сделали бы всё ради победы или поражения в финале. Просто осознание этого заставляет меня понять, как мне повезло оказаться в таком положении», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.