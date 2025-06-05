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Гауфф назвала три главных фактора, за счёт которых Соболенко доминирует в WTA-туре

Гауфф назвала три главных фактора, за счёт которых Соболенко доминирует в WTA-туре
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Вторая ракетка мира Кори Гауфф назвала три главных аспекта игры Арины Соболенко, за счёт которых она лидирует в женском туре.

Сегодня Гауфф разгромила француженку Лоис Буассон в матче за выход в финал «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. Американка поспорит за титул с белоруской Ариной Соболенко, которая победила Игу Швёнтек.

«За счёт чего доминирует Арина Соболенко? Очевидно, за счёт её ударов по мячу она может наносить сильные удары и делать важнейшие выигрышные комбинации практически из любой точки корта. Также выделю её менталитет, она боец, она остается в матче вне зависимости от счёта. Я думаю, самое важное — её удары по мячу, её подача и менталитет. Очевидно, есть много других вещей, но я бы сказала, что это три главных фактора.

В финале я должна попытаться наносить удары и быть агрессивной. У неё серьёзные удары, и она будет атаковать, выкладываться по полной. Думаю, я должна ожидать этого и делать всё возможное, чтобы этому противостоять. В матчах с ней у нас были взлёты и падения, в некоторых я выигрывала по сету. В субботу может произойти всё, что угодно, но я действительно с нетерпением этого жду. Я также рада, что встречусь с первой ракеткой мира», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.

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