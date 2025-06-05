Соболенко — о текущем уровне игры Швёнтек: она немного потеряла уверенность в себе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко оценила текущий уровень игры пятикратной победительницы ТБШ польки Иги Швёнтек после победы (7:6 (7:1), 4:6, 6:0) над ней в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
— Как вы оцениваете нынешний уровень тенниса Иги? В последний раз вы играли 10 или 11 месяцев назад… Многое произошло. Как было сегодня?
— Должна сказать, что мы обе очень сильно улучшились. Думаю, сегодня был матч невероятно высокого уровня. Она выступала очень хорошо. В первой половине встречи мы обе испытывали небольшие трудности с подачей. Я думаю, она играет в отличный теннис. Возможно, она немного потеряла уверенность в себе, поэтому иногда вы видите, как она пропускает мячи, которые не должна пропускать. Но в целом я думаю, что сегодня был матч очень высокого уровня, и она показала действительно отличный теннис, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 6 июня 2025
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:43
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:18
-
19:17
-
19:08
-
19:03
-
19:01