Соболенко — о текущем уровне игры Швёнтек: она немного потеряла уверенность в себе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко оценила текущий уровень игры пятикратной победительницы ТБШ польки Иги Швёнтек после победы (7:6 (7:1), 4:6, 6:0) над ней в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

— Как вы оцениваете нынешний уровень тенниса Иги? В последний раз вы играли 10 или 11 месяцев назад… Многое произошло. Как было сегодня?

— Должна сказать, что мы обе очень сильно улучшились. Думаю, сегодня был матч невероятно высокого уровня. Она выступала очень хорошо. В первой половине встречи мы обе испытывали небольшие трудности с подачей. Я думаю, она играет в отличный теннис. Возможно, она немного потеряла уверенность в себе, поэтому иногда вы видите, как она пропускает мячи, которые не должна пропускать. Но в целом я думаю, что сегодня был матч очень высокого уровня, и она показала действительно отличный теннис, — сказала Соболенко на пресс-конференции.