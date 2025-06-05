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Агасси сравнил Джоковича с боксёром

Агасси сравнил Джоковича с боксёром
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси высказался об игре серба Новака Джоковича.

«Я вижу величайшего защитника, который когда-либо был в нашей игре. И, что удивительно, когда ему это нужно, возможно, величайшего атакующего, которого когда-либо видел теннис. Он может открыть корт из центра кроссом с форхенда. Он из тех боксёров, которые должны почувствовать удар перчатки ещё до того, как вступят в бой.

Он ставит блок, потом ты начинаешь бросать в него свои удары, тебе удаётся попасть несколько, ты пытаешься втянуть его в бой, а он переходит в режим гиперблокировки. А дальше начинает атаковать, и ты думаешь: «Я не мог выиграть очко, даже когда он защищался, а теперь он атакует», — приводит слова Агасси Sportskeeda со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика Served podcast.

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