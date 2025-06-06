Макинрой назвал вариант, при котором 38-летний Джокович сможет обыграть Синнера на «РГ»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мыслями о предстоящем матче серба Новака Джоковича (6) с итальянцем Янником Синнером (1) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Хотите верьте, хотите нет, но я думаю, если бы дело дошло до пяти сетов, я бы отдал предпочтение Новаку, даже несмотря на то что он старше, — всё потому, что Синнер уже давно не играл так много. Думаю, слегка под вопросом то, как он сможет выдержать и морально, и физически, если учесть, что он не сыграл много матчей [перед «Ролан Гаррос»]. Довольно удивительно, если задуматься, порассуждать об этом, с учётом того, что одному парню 38 лет, а другому — 23.

С [Джоковичем] будет нелегко иметь дело, это я вам обещаю. Он знает, что у него осталось немного шансов, полагаю, если только он не Супермен. Хотя, может, и так. Но Синнер будет действовать более агрессивно, чем Зверев. Эти парни бьют так сильно, что приходится делать сверхбыстрые движения в попытке достать мяч. Это как способ сломать кого-то. Думаю, Синнер будет стараться играть именно так, посмотрим, сможет ли Новак с ним справиться», — приводит слова Макинроя TNT Sports.