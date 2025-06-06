Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2025 (она проиграла Арине Соболенко в полуфинале) и рассказала о дальнейших планах.

— Это не тот результат, на который вы рассчитывали, но, если оглядываться на последние две недели, как бы вы оценили свою игру?

— Я провела несколько хороших матчей. Наверное, сейчас не лучшее время, чтобы делать шаг назад. Это был неплохой турнир, но, очевидно, это не тот результат, на который я рассчитывала.

— Хотелось бы узнать, что вы хотите делать дальше. Продолжите тренироваться или немного отдохнёте перед травой? Какие ваши планы на ближайшие несколько недель?

— Собираюсь взять несколько дней отдыха. Мы обсудим это с командой, я надеюсь провести хороший сезон на траве. Раньше было сложно поддерживать такой график, особенно когда я хотела быть дома, но сейчас мне не обязательно находиться там, так что, возможно, я пойду и потренируюсь, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.