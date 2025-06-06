Соболенко рассказала, о чём думала, когда оформляла «баранку» в матче со Швёнтек на «РГ»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как складывался для неё третий сет матча с полькой Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025, который она выиграла со счётом 6:0. Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье.

— В последнем сете вы продемонстрировали невероятный теннис. Вам не показалось странным, что Ига не смогла лучше защищаться?

— Честно говоря, меня очень удивило то, как сложился третий сет. Я вновь нашла правильный ритм для своей подачи, чему была очень рада. После этого стало легче. Я сказала себе: «Я стала лучше контролировать свою подачу». А ещё стала оказывать больше давления на её подачу. Думаю, второй гейм стал ключевым моментом партии, и после него мне удалось ещё повысить уровень и оказывать ещё большее давление на соперницу. После тех первых двух геймов, как я уже сказала, она была под большим давлением. У меня было ощущение, что я играю хорошо и оказываю на неё давление. И я счастлива, что это сработало и что я выиграла этот сет, — сказала Соболенко на пресс-конференции.