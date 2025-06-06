Соболенко рассказала, о чём думала, когда оформляла «баранку» в матче со Швёнтек на «РГ»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как складывался для неё третий сет матча с полькой Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025, который она выиграла со счётом 6:0. Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
— В последнем сете вы продемонстрировали невероятный теннис. Вам не показалось странным, что Ига не смогла лучше защищаться?
— Честно говоря, меня очень удивило то, как сложился третий сет. Я вновь нашла правильный ритм для своей подачи, чему была очень рада. После этого стало легче. Я сказала себе: «Я стала лучше контролировать свою подачу». А ещё стала оказывать больше давления на её подачу. Думаю, второй гейм стал ключевым моментом партии, и после него мне удалось ещё повысить уровень и оказывать ещё большее давление на соперницу. После тех первых двух геймов, как я уже сказала, она была под большим давлением. У меня было ощущение, что я играю хорошо и оказываю на неё давление. И я счастлива, что это сработало и что я выиграла этот сет, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 6 июня 2025
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:18
-
19:17
-
19:08