«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 5 июня

5 июня на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли полуфинальные поединки женского «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Полуфиналы. Результаты 5 июня:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швёнтек (Польша, 5) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Кори Гауфф (США, 2) — Лоис Буассон (Франция, WC) — 6:1, 6:2.

Чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2024 является полька Ига Швёнтек. Она выигрывала этот турнир три года подряд.

Финал женского «Ролан Гаррос» — 2025 будет сыгран в субботу, 7 июня. Впервые с Открытого чемпионата Австралии 2018 года в финале турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде встретятся первая и вторая ракетки мира.