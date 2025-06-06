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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 5 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 5 июня
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5 июня на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли полуфинальные поединки женского «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Полуфиналы. Результаты 5 июня:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швёнтек (Польша, 5) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.
Кори Гауфф (США, 2) — Лоис Буассон (Франция, WC) — 6:1, 6:2.

Чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2024 является полька Ига Швёнтек. Она выигрывала этот турнир три года подряд.

Финал женского «Ролан Гаррос» — 2025 будет сыгран в субботу, 7 июня. Впервые с Открытого чемпионата Австралии 2018 года в финале турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде встретятся первая и вторая ракетки мира.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
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