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Ига Швёнтек провела год без выходов в финалы турниров «Большого шлема»

Ига Швёнтек провела год без выходов в финалы турниров «Большого шлема»
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8 июня исполнится ровно год с момента, как пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в последний раз играла в финале мэйджора. Тогда Ига выиграла четвёртый титул в Париже, в решающем матче разгромив Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.

Выступления Иги Швёнтек на ТБШ после титула на «Ролан Гаррос» — 2024

Уимблдон-2024: поражение в третьем круге от Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 1:6, 2:6.
US Open – 2024: поражение в четвертьфинале от Джессики Пегулы со счётом 2:6, 4:6.
Открытый чемпионат Австралии – 2025: поражение в полуфинале со счётом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10) от будущей чемпионки Мэдисон Киз.
(5 июня) «Ролан Гаррос» — 2025: поражение в полуфинале со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6 от Арины Соболенко.

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