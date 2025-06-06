Тренер Синнера назвал проблемные моменты теннисиста перед матчем с Джоковичем на «РГ»
Поделиться
Даррен Кэхилл, тренер итальянца Янника Синнера, назвал проблемы теннисиста перед полуфинальным матчем «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Ему всё ещё не хватает некоторых мелочей — быстроты передвижения в углы корта. Ему нужно поймать ритм, вернуть игровые автоматизмы, но он прогрессирует с каждым днём. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы выиграть турнир, но главное — не заглядывать слишком далеко. С каждым раундом становится всё сложнее, а играть против Джоковича в полуфинале — труднейшая задача», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.
Для итальянца это второй турнир после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Первым стал «Мастерс» в Риме, где Синнер в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу. 6:7 (5:7), 1:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2025
-
03:27
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:18
-
19:17