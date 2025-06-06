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Тренер Синнера назвал проблемные моменты теннисиста перед матчем с Джоковичем на «РГ»

Тренер Синнера назвал проблемные моменты теннисиста перед матчем с Джоковичем на «РГ»
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Даррен Кэхилл, тренер итальянца Янника Синнера, назвал проблемы теннисиста перед полуфинальным матчем «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ему всё ещё не хватает некоторых мелочей — быстроты передвижения в углы корта. Ему нужно поймать ритм, вернуть игровые автоматизмы, но он прогрессирует с каждым днём. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы выиграть турнир, но главное — не заглядывать слишком далеко. С каждым раундом становится всё сложнее, а играть против Джоковича в полуфинале — труднейшая задача», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Для итальянца это второй турнир после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Первым стал «Мастерс» в Риме, где Синнер в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу. 6:7 (5:7), 1:6.

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