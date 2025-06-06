Янник Синнер — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Новак Джокович, которая начнётся не ранее 20:00 мск.

Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Также они дважды встречались на выставочных турнирах, здесь равенство — 1-1.