Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Янник Синнер — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Новак Джокович, которая начнётся не ранее 20:00 мск.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Также они дважды встречались на выставочных турнирах, здесь равенство — 1-1.

Материалы по теме
МиДи бьются с итальянками за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Live
МиДи бьются с итальянками за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android