Янник Синнер — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Новак Джокович, которая начнётся не ранее 20:00 мск.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Также они дважды встречались на выставочных турнирах, здесь равенство — 1-1.
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