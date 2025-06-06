М. Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: где смотреть, во сколько полуфинал парного «РГ»

Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде. В рамках 1/2 финала состоится матч между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» в женском парном разряде проходит с 27 мая по 8 июня. Действующими чемпионками соревнований являются американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и представительница Чехии Катержина Синякова.