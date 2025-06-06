М. Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: где смотреть, во сколько полуфинал парного «РГ»
Поделиться
Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде. В рамках 1/2 финала состоится матч между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» в женском парном разряде проходит с 27 мая по 8 июня. Действующими чемпионками соревнований являются американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и представительница Чехии Катержина Синякова.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2025
-
09:25
-
09:25
-
03:27
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30