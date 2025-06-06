«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 6 июня

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоятся полуфинальные матчи мужской части «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/2 финала, 6 июня (время московское):

15:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Карлос Алькарас (Испания);

20:00. Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.