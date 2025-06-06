М. Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция полуфинала парного «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде. В рамках 1/2 финала состоится матч между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Сара Эррани/Жасмин Паолини, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Российская и итальянская пары провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Эррани и Паолини. Ещё одна встреча между ними состоялась в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже. Итальянки одержали победу (2:6, 6:1, 1-0 (10:7) и стали олимпийскими чемпионками.