М. Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция полуфинала парного «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде. В рамках 1/2 финала состоится матч между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Сара Эррани/Жасмин Паолини, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
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Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Российская и итальянская пары провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Эррани и Паолини. Ещё одна встреча между ними состоялась в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже. Итальянки одержали победу (2:6, 6:1, 1-0 (10:7) и стали олимпийскими чемпионками.
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