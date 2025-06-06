Янник Синнер — Новак Джокович: где смотреть, во сколько полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 6 июня, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Новак Джокович.

Открытый чемпионат Франции проходит в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.