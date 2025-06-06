Сафин: для места, в котором я родился, стать профессионалом было уже неплохим достижением

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказался о ярком этапе своей карьеры, когда ему удалось возглавить мировой рейтинг.

«Для места, в котором я родился, стать профессионалом было уже неплохим достижением. Топ-100 — хорошо, топ-10 — невероятно. Но попадание на первую строчку мирового рейтинга было чем-то шокирующим. Все хотят обыграть тебя. Я горжусь всем, что я сделал. Вы учитесь на ошибках, а не на победах. Это, безусловно, было прекрасное путешествие. Думаю, что это самое главное», — приводит слова Сафина пресс-служба ATP.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Australian Open (2005) и US Open (2000).