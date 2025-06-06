Даррен Кэхилл: три часа тенниса Синнера равняются пяти часам для других игроков

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, высказался о 19 подряд выигранных матчах итальянского теннисиста на турнирах «Большого шлема».

«Янник выиграл 19 матчей подряд в «Шлемах», и каждая следующая победа приближает его к титулу. Иногда физическая усталость — это следствие умственной усталости, но Янник отлично справляется с этим. Он также играет в очень физический теннис, и три часа тенниса Синнера равняются пяти часам для других игроков», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

В среду, 4 июня, Синнер одержал 19-ю подряд победу на мэйджорах, обыграв Александра Бублика из Казахстана (6:1, 7:6, 6:0) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Янник Синнер стал девятым теннисистом в истории, выигравшим 19 матчей подряд на «Шлемах».