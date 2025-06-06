Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках очередного игрового дня состоится матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Лоренцо Музетти, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала «Ролан Гаррос».
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Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Алькараса (3-1 на грунте). Лоренцо одержал единственную победу над Карлосом в первом матче между ними в финале Гамбурга-2022. Затем испанец был сильнее на «РГ»-2023, в Пекине-2023, в Майами-2024 и дважды в нынешнем грунтовом сезоне — в финале Монте-Карло и в полуфинале Рима.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
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