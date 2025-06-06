«Чертовски опасен». Тренер Синнера — о Новаке Джоковиче перед полуфиналом «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянским теннисистом и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Это захватывающе, потому что речь идёт о вызове одному из великих. Так что для меня это очень интересно, и для Янника тоже. Мы ожидаем, что будет теннис с большими физическими затратами, а то, что произойдёт, мы увидим, но я очень верю в своего игрока. Джокович? Мы знаем его, он выиграл 24 «Шлема». И, судя по тому, как он играл против Зверева, он чертовски опасен», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем состоится сегодня, 6 июня, и начнётся не ранее 20:00 мск.