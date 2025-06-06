«Чертовски опасен». Тренер Синнера — о Новаке Джоковиче перед полуфиналом «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянским теннисистом и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Это захватывающе, потому что речь идёт о вызове одному из великих. Так что для меня это очень интересно, и для Янника тоже. Мы ожидаем, что будет теннис с большими физическими затратами, а то, что произойдёт, мы увидим, но я очень верю в своего игрока. Джокович? Мы знаем его, он выиграл 24 «Шлема». И, судя по тому, как он играл против Зверева, он чертовски опасен», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.
Матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем состоится сегодня, 6 июня, и начнётся не ранее 20:00 мск.
- 6 июня 2025
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:25
-
09:25
-
03:27
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:26
-
21:57
-
21:38
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:31