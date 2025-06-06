Роман Сафиуллин выступит на турнире ATP-250 в Штутгарте, заменив Маттео Берреттини

72-й номер рейтинга АТР российский теннисист Роман Сафиуллин выступит на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Он заменит 28-ю ракетку мира итальянца Маттео Берреттини, который пропустит турнир из-за травмы.

Ранее Маттео Берреттини снялся с соревнований во время матча третьего круга «Мастерса» в Риме, который проходил с 7 по 18 мая, с норвежцем Каспером Руудом (5:7, 0:2). Причиной снятия стала травма мышц живота, которая уже доставляла ему проблемы в прошлом. После этого игрок пропустил «Ролан Гаррос» – 2025.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер.