«Он работает не для того, чтобы выиграть у Алькараса». Кэхилл назвал главную цель Синнера

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал о причинах превосходства итальянского теннисиста над другими игроками.

«Он может играть на высоком уровне, мало кто может победить его. Но если его уровень немного упадёт, не только он, но и все лучшие игроки могут оказаться в затруднительном положении.

Если бы Бублик выиграл второй сет, матч снова раскрылся бы и мог пойти по другому сценарию. Но если вы не знаете, как поддерживать этот высочайший уровень в течение четырёх-пяти часов, то вам действительно становится трудно его победить. Да, вы можете победить его, но у вас больше шансов в матчах из трёх сетов — это всё равно сложно, но, по крайней мере, там требуемый уровень игры необходим за меньшее время. В матчах из пяти сетов с Синнером играть ещё сложнее, потому что ему удаётся поддерживать этот уровень дольше, чем кому-либо другому. Именно в этом и заключается наша цель: как можно дольше поддерживать морально, физически и на уровне игры элитный стандарт. Конечно, будут дни, когда он не будет играть хорошо, но даже в тех случаях, если вы проиграете, вы чему-то научитесь. Ты возвращаешься сильнее. Это ежедневная работа. Цель состоит в том, чтобы он оставался сосредоточенным на себе и продолжал устанавливать свой собственный стандарт. Он не тренируется, чтобы соревноваться с Новаком, Зверевым или Карлосом. Он хочет стать лучшей версией Синнера», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

23-летний Синнер — чемпион трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.