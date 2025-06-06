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Лоис Буассон обратилась к Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»

Лоис Буассон обратилась к Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон обратилась к чемпионке US Open — 2023, второй ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 18:55 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Поздравляю, Коко. Ты сыграла потрясающе, слишком хорошо. Всего наилучшего в финале турнира», — написала Буассон на своей странице в социальных сетях.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек. Лоис Буассон станет самой высокорейтинговой теннисисткой Франции по итогам «Ролан Гаррос» — 2025.

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