Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сначала он был более нервным». Даррен Кэхилл — об изменениях в характере Янника Синнера

«Сначала он был более нервным». Даррен Кэхилл — об изменениях в характере Янника Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал об изменениях в игре итальянского теннисиста за время его выступлений в туре.

«Сначала он был более нервным, более взволнованным, заботился об определённых аспектах своей игры. Если тренировка не прошла хорошо, это вызывало его беспокойство о будущей игре. Теперь у него больше уверенности, он более зрелый, больше верит в себя. Янник знает, где его уровень, и, если он может выразить его, он намного увереннее в себе», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Синнер дебютировал на турнирах уровня ATP в 2019 году в Будапеште, приняв участие в основном раунде как лаки-лузер квалификационного соревнования. Там же он выиграл свой первый матч на турнире ATP, одержав победу над венгерским теннисистом Мате Валькусом со счётом 6:2, 0:6, 6:4.

Материалы по теме
«Он работает не для того, чтобы выиграть у Алькараса». Кэхилл назвал главную цель Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android