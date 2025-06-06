«Сначала он был более нервным». Даррен Кэхилл — об изменениях в характере Янника Синнера

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал об изменениях в игре итальянского теннисиста за время его выступлений в туре.

«Сначала он был более нервным, более взволнованным, заботился об определённых аспектах своей игры. Если тренировка не прошла хорошо, это вызывало его беспокойство о будущей игре. Теперь у него больше уверенности, он более зрелый, больше верит в себя. Янник знает, где его уровень, и, если он может выразить его, он намного увереннее в себе», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Синнер дебютировал на турнирах уровня ATP в 2019 году в Будапеште, приняв участие в основном раунде как лаки-лузер квалификационного соревнования. Там же он выиграл свой первый матч на турнире ATP, одержав победу над венгерским теннисистом Мате Валькусом со счётом 6:2, 0:6, 6:4.