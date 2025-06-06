Завтра, 7 июня, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и второй номер мирового рейтинга американка Кори Гауфф.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Финал:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 2)

Отметим, что последней из россиянок выступление завершила Мирра Андреева. В четвертьфинале она проиграла французской теннисистке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини.