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«Он может выиграть «Шлем», без сомнения». Тренер Синнера — о Лоренцо Музетти

«Он может выиграть «Шлем», без сомнения». Тренер Синнера — о Лоренцо Музетти
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Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, поделился мнением об улучшениях в игре итальянского теннисиста седьмой ракетки мира Лоренцо Музетти.

«Меня не удивляют его улучшения. Если бы вы спросили меня об этом пять лет назад, я бы сказал вам, что у Лоренцо очень высокий потенциал. И теперь мы начинаем видеть более зрелого, более полного, более реализованного Лоренцо. Он игрок, которого мы давно ожидали, и у него ещё вся карьера впереди. Я ожидаю от него ещё много важных моментов. И он может выиграть «Шлем», без сомнения», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Сегодня, 6 июня, состоится полуфинальный матч в рамках «Ролан Гаррос» — 2025 между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и Лоренцо Музетти. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

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