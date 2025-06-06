«Доволен ли он своей карьерой?» Беккер оценил игру Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер оценил выступление соотечественника третьей ракетки мира Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Сложилось впечатление, что он играет против лучших игроков в обычном темпе и надеется, что результат будет хорошим. Этого достаточно против игроков вне топ-10, но, играя с топ-5, ты должен развивать свой стиль. Вопрос в следующем: чего хочет Саша? Он доволен тем, что является номером три в мире? Доволен ли он своей карьерой?» — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 Зверев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.