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Даррен Кэхилл предположил, сколько лет будет длиться соперничество Синнера и Алькараса

Даррен Кэхилл предположил, сколько лет будет длиться соперничество Синнера и Алькараса
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Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, ответил на вопрос о противостоянии итальянского теннисиста со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я взволнован соперничеством, которое будет между ними в ближайшие 10 лет. Наша задача как тренеров Янника — заставить его продолжать совершенствоваться. Мы хотим, чтобы каждый раз, когда он выходит на корт, будь то против Карлоса или кого-либо ещё, у него всегда был лучший шанс на победу. И это никогда не изменится», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Синнер и Алькарас провели между собой 12 матчей на турнирах различного уровня. Счёт личных встреч — 8-4 в пользу испанского теннисиста.

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