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«Это не имеет значения». Швёнтек — о потере рейтинговых очков после поражения на «РГ»

«Это не имеет значения». Швёнтек — о потере рейтинговых очков после поражения на «РГ»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу потери рейтинговых очков после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от белоруски Арины Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Судя по подсчётам, я потеряла много очков, но я знаю, что на самом деле это не имеет значения. Любой из нас может выиграть эти турниры.

Мы как бы начинаем каждый турнир с самого начала. Так что я просто постараюсь сделать свою работу и сосредоточиться на том, чтобы просто прогрессировать и изучать что-то новое прямо сейчас», — приводит слова Швёнтек Tennis.com.

Ига Швёнтек по итогам Открытого чемпионата Франции опустится на седьмую строчку рейтинга WTA. Она не защитила очки за победу на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

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