«Это не имеет значения». Швёнтек — о потере рейтинговых очков после поражения на «РГ»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу потери рейтинговых очков после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от белоруски Арины Соболенко.

«Судя по подсчётам, я потеряла много очков, но я знаю, что на самом деле это не имеет значения. Любой из нас может выиграть эти турниры.

Мы как бы начинаем каждый турнир с самого начала. Так что я просто постараюсь сделать свою работу и сосредоточиться на том, чтобы просто прогрессировать и изучать что-то новое прямо сейчас», — приводит слова Швёнтек Tennis.com.

Ига Швёнтек по итогам Открытого чемпионата Франции опустится на седьмую строчку рейтинга WTA. Она не защитила очки за победу на «Ролан Гаррос» в прошлом году.