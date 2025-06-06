«Она просто сломалась». Петрова — о поражении Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на поражение шестой ракетки мира Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка уступила 361-й ракетке мира француженке Лоис Буассон — 6:7, 3:6.

«Такая напряжённая ситуация, такой важный круг. Если бы на той стороне был более титулованный и высоко стоящий по рейтингу игрок, Мирре было бы проще. Надо было просто выложиться и целиком отдаться игре. Здесь же она вышла, и все ожидали от неё победы, должна же была сказка для француженки закончиться. Кроме того, Мирра взяла на себя большую ответственность — это был шанс дойти даже до финала. Всё это сковывало её игру.

И, конечно, в этом матче не последнюю роль сыграли болельщики. Мирра говорит, что была готова к этому, но я думаю, что не до конца. Первый раз она столкнулась против такого накала на трибунах. Во втором сете она просто сломалась: не смогла противостоять сопернице и публике», — сказала Петрова в интервью ТАСС.