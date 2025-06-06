Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она просто сломалась». Петрова — о поражении Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

«Она просто сломалась». Петрова — о поражении Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на поражение шестой ракетки мира Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка уступила 361-й ракетке мира француженке Лоис Буассон — 6:7, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Такая напряжённая ситуация, такой важный круг. Если бы на той стороне был более титулованный и высоко стоящий по рейтингу игрок, Мирре было бы проще. Надо было просто выложиться и целиком отдаться игре. Здесь же она вышла, и все ожидали от неё победы, должна же была сказка для француженки закончиться. Кроме того, Мирра взяла на себя большую ответственность — это был шанс дойти даже до финала. Всё это сковывало её игру.

И, конечно, в этом матче не последнюю роль сыграли болельщики. Мирра говорит, что была готова к этому, но я думаю, что не до конца. Первый раз она столкнулась против такого накала на трибунах. Во втором сете она просто сломалась: не смогла противостоять сопернице и публике», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

Материалы по теме
«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»
«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android